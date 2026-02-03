Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Georgsmarienhütte: Mehrere Diebstähle von Ladekabeln an E-Ladesäulen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Stadtgebiet und Landkreis Osnabrück ist es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Diebstählen von Ladekabeln an öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen gekommen. Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Montagabend 23:30 Uhr und Dienstag 03:00 Uhr. Nach aktuellem Stand sind insgesamt sechs Taten bekannt geworden.

Zwei Taten ereigneten sich in Georgsmarienhütte. Dort wurden Ladesäulen auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten an der Brüsseler Straße sowie an der Straße "Im Steinbruch" angegangen.

In Osnabrück wurden bislang vier Taten registriert. Auch hier waren frei zugängliche Ladesäulen betroffen. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten die Ladekabel auf derzeit ungeklärte Weise und transportierten diese ab. Tatorte waren Parkplätze an der Iburger Straße, der Oldenburger Landstraße sowie der Meller Straße.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Örtlichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/ 83160 oder der Polizei Osnabrück unter 0541/ 327 3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell