PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei ermittelt nach Brand in Gaststätte - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In einer Gaststätte an der Meller Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brandgeschehen. Gegen 0.45 Uhr hörten mehrere Zeugen einen Knall. Alarmierte Einsatzkräfte stellten eine beschädigte Fensterscheibe sowie offenes Feuer im Innenraum der Gaststätte fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen des mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes konnte verhindert werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Im Innenraum der Gaststätte entstand Sachschaden durch Brand- und Rußentwicklung sowie durch den Löscheinsatz. Zudem wurden zwei Fenster beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Eine Brandortbegehung durch Ermittler ist für den heutigen Tag geplant. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Meller Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 12:08

    POL-OS: Osnabrück: Brand einer Garage am Moorweg

    Osnabrück (ots) - Am heutigen Sonntag geriet gegen 09:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Garage am Moorweg in Brand. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Überschlagen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Das Feuer selbst wurde schließlich gelöscht, an der Garage entstand jedoch hoher Sachschaden. Nach ersten ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 10:57

    POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrparteienhaus an der Quebecallee- Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 19:15 Uhr kam es in der Quebecallee in Osnabrück zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ein. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren