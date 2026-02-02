Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei ermittelt nach Brand in Gaststätte - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In einer Gaststätte an der Meller Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brandgeschehen. Gegen 0.45 Uhr hörten mehrere Zeugen einen Knall. Alarmierte Einsatzkräfte stellten eine beschädigte Fensterscheibe sowie offenes Feuer im Innenraum der Gaststätte fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen des mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes konnte verhindert werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Im Innenraum der Gaststätte entstand Sachschaden durch Brand- und Rußentwicklung sowie durch den Löscheinsatz. Zudem wurden zwei Fenster beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Eine Brandortbegehung durch Ermittler ist für den heutigen Tag geplant. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Meller Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

