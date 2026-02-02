Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwoch 18:00 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum des Mehrparteienhauses. Aus dem betroffenen Kellerraum wurden mehrere Gegenstände entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Schlesischen Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/ 327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell