Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand einer Garage am Moorweg

Osnabrück (ots)

Am heutigen Sonntag geriet gegen 09:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Garage am Moorweg in Brand.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Überschlagen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Das Feuer selbst wurde schließlich gelöscht, an der Garage entstand jedoch hoher Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person durch den entstandenen Rauch leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell