Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickbetrüger in Resse und Scholven unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagmittag, 7. März 2025, kam es innerhalb weniger Stunden zu zwei Polizeieinsätzen, bei denen nun nach Zeugen gesucht wird.

Gegen 11.40 Uhr wurden Polizeibeamte in den Sentaweg in Resse gerufen. Eine 85-jährige Gelsenkirchenerin hatte zuvor in einer Bankfiliale am Neumarkt in der Altstadt Bargeld abgehoben und in einem Briefumschlag verstaut. Im Sentaweg wurde sie von einer männlichen Person angesprochen. Daneben soll sich ein weiterer Mann befunden haben. Mit einer Straßenkarte erkundigte man sich nach einem Arzt. Anschließend entfernten sich die beiden Verdächtigen in unbekannte Richtung. Erst in ihrer Wohnung stellte die Seniorin daraufhin den Diebstahl des Briefumschlages fest und rief die Polizei.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: der erste Verdächtige war zwischen 45 und 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte kurzes, graues Haar und trug einen grauen Pullover mit einer grauen Jacke. Er trug eine Brille und hat die Straßenkarte vorgehalten. Der zweite Mann ist zwischen 45 und 50 Jahre alt und er trug eine schwarze Jacke mit einer dunklen Mütze.

Gegen 13.45 Uhr kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz in der Xantener Straße in Scholven. Eine 66 Jahre alte Gelsenkirchenerin hatte zuvor drei bisher unbekannte Personen im Flur eines Wohnhauses festgestellt. Es soll sich dabei um einen Mann und zwei Frauen gehandelt haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen klingelten die unbekannte Personengruppe an der Wohnungstür einer 91-jährigen Gelsenkirchenerin. Unter dem Vorwand etwas aufschreiben zu wollen, verschafften sie sich Zutritt und entwendeten Schmuck und weitere Wertgegenstände aus der Wohnung. Als die 66-Jährige an der Tür der 91-Jährigen erschien, entfernten sich die drei Personen aus der Wohnung und verließen das Haus in unbekannte Richtung.

Die drei Tatverdächtigen können beschrieben werden: die erste Frau ist circa 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie hatte dunkelblonde Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Die zweite Tatverdächtige soll circa 40 Jahre alt sein. Der Mann ist circa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er war von stabiler Statur, hatte dunkle Haare und trug dazu einen kleinen Hut.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt: Lassen Sie keine Unbekannte unbeaufsichtigt in ihre Wohnung oder in ihr Haus. Potentielle Täter nutzen häufig die Hilfsbereitschaft und Unbedarftheit älterer Menschen aus. Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei unter dem Notruf 110. Die Polizei ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.

