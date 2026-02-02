PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Verkehrsunfallflucht mit anschließender Kontrolle - Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden

Osnabrück (ots)

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 10:30 Uhr durch Zeugen über eine mögliche Verkehrsunfallflucht im Bereich der Liener Straße informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Fahrer eines Transporters einen größeren Stein, der zwischen einem Gehweg und einem Parkplatz lag. Der Transporter fuhr über den Stein, der schließlich unter das Fahrzeug geriet und über mehrere hundert Meter mitgeschleppt wurde. Erst in einer angrenzenden Straße kam das Fahrzeug zum Stillstand, da sich der Stein so unter der Hinterachse verkeilt hatte, dass das Fahrzeug nicht mehr weiterfahren konnte.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten zwei Personen am Fahrzeug an, darunter auch den Fahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme schlug der Mann nach den Beamten, traf sie jedoch nicht. Die Situation konnte im Anschluss schnell unter Kontrolle gebracht und beruhigt werden. Bei der Überprüfung des Transporters stellten die Beamten Betäubungsmittel sowie zwei Luftdruckwaffen und einen Schlagring sicher. Der Fahrer wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung und zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Dort stellte sich zudem heraus, dass er ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Besitzes von Waffen und Betäubungsmitteln sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

