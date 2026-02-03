Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Montag, den 26.01., kam es gegen 18:30 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 62-jährige Frau befuhr mit ihrem Jeep Compass die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Iburger Straße. In Höhe der Kreuzung Krankenhausstraße musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein bislang unbekannter Pkw fuhr in der Folge auf den stehenden Jeep auf. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs umgehend von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Jeep entstand leichter Sachschaden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich um einen grauen/silbernen Pkw der Marke Seat. Das Fahrzeug war mutmaßlich mit zwei Männern besetzt.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

etwa Mitte 20 Jahre alt,

kurze dunkle Haare,

dunkle Kleidung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401 / 83160 zu melden.

