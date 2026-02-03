Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mann mit Messer in Linienbus - Polizeieinsatz am Kreishaus endet ohne Verletzte

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es an der Bushaltestelle am Kreishaus in Nahne zu einem Polizeieinsatz. Ein Busfahrer der Linie M5 hatte zuvor den Notruf gewählt, nachdem ein Mann im Bus ein Messer in der Hand hielt und damit auffällige Bewegungen machte. Einsatzkräfte trafen den Mann wenig später an der Haltestelle an. Zu diesem Zeitpunkt hielt er das Messer in Richtung der Polizeikräfte. Die übrigen Fahrgäste konnten den Bus zuvor unverletzt verlassen. Die Beamten forderten den Mann mehrfach auf, das Messer abzulegen und versuchten ihn zu beruhigen. In einem geeigneten Moment gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und das Messer zu sichern. Der 35-Jährige blieb unverletzt und wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

