POL-VIE: Willich: Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt
Willich (ots)
Am Montagmorgen kam es gegen 8:15 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Martin-Rieffert-Straße in Willich. Eine 58-jährige Radfahrerin aus Willich war dort in Richtung Ritterstraße unterwegs, als sie an der Einmündung witterungsbedingt wegrutschte und stürzte. Dabei wurde sie verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (91)
