Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Trickbetrug

Viersen (ots)

Am 06.02.2026 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem versuchten Betrug in Viersen. Ein 89-jähriger Viersener und seine 87-jährige Ehefrau wurden von einer unbekannten Person angerufen. Diese Person gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und fragte die Eheleute, ob Bargeld vorhanden sei, da er dies gerne prüfen lassen würde, um auszuschließen, dass es sich um Falschgeld handelt. Die Eheleute beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei. Die Polizei lobt das schnelle Handeln der Eheleute und warnt erneut vor sogenannten Trickbetrügern. /rb (90)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell