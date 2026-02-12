Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Räuberischer Diebstahl vor einem Discounter

Niederkrüchten (ots)

Am Abend des 10. Februar 2026 kam es zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl vor einem Supermarkt auf der Overhetfelder Straße. Zwei bislang unbekannte Männer betraten die Filiale und stahlen gezielt Süßigkeiten. Als die Filialmitarbeiter den Diebstahl bemerkten und einen der Täter ansprachen, drohten die Männer mit Schlägen und flüchteten anschließend fußläufig aus dem Geschäft. Nach der Flucht der Täter begaben sich zwei Mitarbeiter auf den Parkplatz der Filiale, wo die Täter ihr Fahrzeug abgestellt hatten, und warteten dort auf deren Rückkehr. Nach wenigen Minuten erschienen die beiden Männer erneut. Einer der Täter stieß eine Mitarbeiterin zur Seite und stieg in das Fahrzeug ein. Beide flüchteten mit dem Fahrzeug in Richtung der Hauptstraße. Am darauffolgenden Morgen, den 11. Februar 2026, gegen 09:00 Uhr, konnte ein Mitarbeiter des Discounters die beiden Täter erneut sehen. Durch die Hinweise des Mitarbeiters konnte die Polizei die Männer schließlich identifizieren. /rb (93)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell