Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierte Radfahrerin durch Unfall schwerverletzt

Willich (ots)

Am 12.02.2026 kam es gegen 00:20 Uhr zu einem Radunfall auf der Straße Dickerheide in Willich. Eine 46-jährige Radfahrerin aus Willich und ihr 49-jähriger Ehemann befuhren mutmaßlich alkoholisiert den Feldweg in Richtung Kreuzstraße mit ihren Pedelecs (Elektrofahrräder). Auf diesem Feldweg verlor die 46-jährige Frau die Kontrolle über ihr Rad, kollidierte mit ihrem Ehemann und stürze auf den Boden. Bei diesem Sturz verletzte sich die 46-Jährige schwer. Der 49-jährige Ehemann blieb unverletzt. /rb (94)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

