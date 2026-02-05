Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Hünxe (ots)

Unbekannte Personen brachen am Mittwoch (04.02.2026) in Zeit von 18 Uhr bis 19:10 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Rosenweg ein.

Die Täter gelangten auf derzeit noch unbekanntem Weg in den Gartenbereich und öffneten auf der linken Gebäudeseite gewaltsam ein Kellerfenster. Sie durchsuchten die Wohnräume, teilweise standen Schranktüren und Schubladen offen. Anschließend verließen sie die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Was die Täter entwendeten ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge im Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/ 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260204-2100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell