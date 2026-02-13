Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260913 Niederkrüchten Elmpt: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kreis Viersen (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 10:35 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Alte Zollstraße in Elmpt. Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten verlor aus bisher unerklärlicher Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Straße. Ob der Motorradfahrer einen Helm trug, konnte noch nicht geklärt werden. Zur weiteren Behandlung wurde der Verunfallte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. /MT (96)

