Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Vereinsheim an der Andruper Straße

Herzlake (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 05.01.2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, 27.01.2026, 12:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Andruper Straße in Herzlake.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren wurden mehrere Kästen Bier, Kästen mit Softdrinks sowie mehrere Flaschen Schnaps entwendet. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 in Verbindung zu setzen.

