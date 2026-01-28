PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Vereinsheim an der Andruper Straße

Herzlake (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 05.01.2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, 27.01.2026, 12:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Andruper Straße in Herzlake.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren wurden mehrere Kästen Bier, Kästen mit Softdrinks sowie mehrere Flaschen Schnaps entwendet. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

