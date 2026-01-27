Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 - Eisscholle verursacht Unfall mit anschließendem Folgeunfall auf dem Standstreifen

A31 (ots)

Am Dienstag, 27.01.2026, kam es gegen 10:57 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop, zwischen den Anschlussstellen Meppen-Nord und Twist, zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Folgeunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich während der Fahrt von einem vorausfahrenden Lkw eine Eisscholle, die auf die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Land Rover prallte. Die 36-jährige Fahrerin hielt ihren Pkw daraufhin nach dem Unfall ordnungsgemäß auf dem Standstreifen an.

Während sich der Land Rover auf dem Standstreifen befand, befuhr ein 56-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine ebenfalls die A31 in Fahrtrichtung Bottrop. Der Lkw geriet dabei zu weit nach rechts und touchierte seitlich den abgestellten Pkw, welcher infolgedessen massiv beschädigt wurde.

Der Land Rover war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass Fahrzeuge - insbesondere Lkw - vor Fahrtantritt vollständig von Eis- und Schneeresten zu befreien sind. Herabfallende Eisplatten stellen eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende dar und können schwerwiegende Folgen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell