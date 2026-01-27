PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 24. Januar 2026, 00:00 Uhr, und Sonntag, dem 25. Januar 2026, 11:15 Uhr, kam es im Rüskenweg in Lingen zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die seitliche Glasscheibe der Bushaltestelle erheblich, sodass vollständig zerstört wurde.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

