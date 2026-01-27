Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 24. Januar 2026, 00:00 Uhr, und Sonntag, dem 25. Januar 2026, 11:15 Uhr, kam es im Rüskenweg in Lingen zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die seitliche Glasscheibe der Bushaltestelle erheblich, sodass vollständig zerstört wurde.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell