POL-EL: Spahnharrenstätte/Esterwegen/Werpeloh - Gemeinsame Pressemitteilung der PI Emsland/Grafschaft Bentheim und der StA Osnabrück - Festnahme nach schweren räuberischen Erpressungen mit Schusswaffe

Spahnharrenstätte/Esterwegen/Werpeloh (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag konnte ein 23-jähriger Mann aus Werlte nach intensiven Ermittlungen als Beschuldigter in mindestens drei Fällen wegen Schwerer Räuberischer Erpressung festgenommen werden. Wie wir und die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta berichteten kam es im Zeitraum vom 17.12.2025 bis zum 16.01.2026 zu insgesamt sechs Taten in Friesoythe, Spahnharrenstätte, Esterwegen, Werpeloh, Bevern und Lastrup. Der Täter ging dabei nach dem gleichen Muster vor: Er bedrohte Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. In drei Fällen blieb es bei dem Versuch. Die konzentrierten Ermittlungen der Polizeibeamten aus Papenburg führten letztendlich zu dem 23-Jährigen und einer Durchsuchung seiner Wohnanschrift, an der man weitere Beweise sichern konnte. Der zunächst vorläufig Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück noch am Folgetag einer Richterin am Amtsgericht Meppen vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft wegen der Taten in Werpeloh, Esterwegen und Spahnharrenstätte an. "Dieser Ermittlungserfolg ist das Ergebnis konsequenter Polizeiarbeit. Dank der engen Zusammenarbeit der eingesetzten Kräfte konnten wir eine Serie schwerer Straftaten aufklären und weiteren Taten frühzeitig entgegenwirken. Mein Dank gilt allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen" meint Germar Kwant, Leiter des Polizeikommissariats Papenburg. "Die Verhaftung ist das Ergebnis einer Kombination aus polizeilicher Ermittlungsarbeit und konsequenter Nutzung digitaler Beweismittel. Die weiteren Ermittlungen müssen nun zeigen, ob sich auch hinsichtlich der übrigen drei Raubstraftaten der Serie ein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten begründen lässt", sagte Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

