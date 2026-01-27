Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Haren - Verkehrsunfall bei winterglatten Straßen: Fahrer schwer verletzt

A31 / Haren (ots)

Am Montagnachmittag, 26.01.2026, kam es gegen 15:26 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Süden zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 77-jähriger Mann befuhr mit einem Nissan Qashqai den Überholfahrstreifen der A31 und wollte nach einem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen einscheren. Dabei geriet sein Fahrzeug aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Elementen der Außenschutzplanke sowie einer Notrufsäule, die dabei vollständig zerstört wurde.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 61-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt wurden unter anderem zehn Elemente der Schutzplanke beschädigt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erhöhte Unfallgefahr bei winterlichen Straßenverhältnissen hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen.

