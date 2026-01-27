Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Stromgenerator aus Lagerhalle entwendet

Georgsdorf (ots)

In Georgsdorf kam es zwischen Samstag, 24.01.2026, 14:00 Uhr, und Montag, 26.01.2026, 14:00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle an der Adorfer Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der verschlossenen Halle und entwendeten einen dort gelagerten Stromgenerator. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Adorfer Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943 /92000 zu melden.

