Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz "Am Ems-Center" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Kia Sportage. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell