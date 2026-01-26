Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Papenburg (ots)
Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz "Am Ems-Center" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Kia Sportage. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell