PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz "Am Ems-Center" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Kia Sportage. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:17

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht an der Veldhauser Straße

    Nordhorn (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, dem 24.01.2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, dem 25.01.2026, 12:30 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Veldhauser Straße aus Richtung der B403 kommend in Fahrtrichtung Neuenhauser Straße. In Höhe der Hausnummer 70 touchierte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:13

    POL-EL: Uelsen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Kind leicht verletzt

    Uelsen (ots) - Am Mittwochmorgen, dem 21.01.2026, kam es gegen 07:45 Uhr in der Schulstraße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein siebenjähriger Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Schulstraße in Richtung der dortigen Grundschule unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr zeitgleich ein Pkw aus einem Parkplatz ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:05

    POL-EL: Haselünne - Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

    Haselünne (ots) - Am Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 11:44 Uhr auf der Straße Kreyenborg in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel Meriva die Straße Kreyenborg aus Richtung Kamphausener Straße kommend. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren