PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Haselünne (ots)

Am Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 11:44 Uhr auf der Straße Kreyenborg in Haselünne zu einem Verkehrsunfall.

Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel Meriva die Straße Kreyenborg aus Richtung Kamphausener Straße kommend. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in einen angrenzenden Graben und überschlug sich.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht. Die Feuerwehr Haselünne war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz. Der Pkw musste abgeschleppt werden und erlitt Totalschaden.

Die Straße war zum Unfallzeitpunkt stark vereist. Auch die eingesetzten Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen. Vor der Abfahrt des verunfallten Fahrzeugs musste die Fahrbahn zunächst abgestreut werden, um ein sicheres Arbeiten an der Einsatzstelle zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:04

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Papenburg (ots) - Am Montagmorgen, dem 26.01.2026, kam es gegen 05:28 Uhr an der Kreuzung B70 / Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Audi A4 beabsichtigte, an der dortigen Ampelkreuzung von der B70 nach rechts in die Straße Am Stadtpark abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Frau, die mit einem Hyundai i10 auf der Straße Am Stadtpark unterwegs ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:33

    POL-EL: Meppen - Schwerer Unfall auf A31 - Verursacher flüchtig

    Meppen (ots) - Heute Morgen kam es um 06:05 Uhr auf der A31 Höhe Meppen in Fahrtrichtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem niederländischen VW Golf fuhr einem Mazda 5 eines 50-Jährigen auf. In der Folge kam der Mazda von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Der 50-Jährige Fahrer wurde dabei schwer ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Papenburg - Mit 1,59 Promille Auto in Kanal gefahren

    Papenburg (ots) - Heute Morgen kam es um 06:45 Uhr in der Straße Erste Wiek links zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mazda 6 befuhr die Straße in Richtung Splitting rechts, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Kanal zum Stillstand kam. Sowohl der 18-Jährige, als auch sein 20-jährige Mitfahrer konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren