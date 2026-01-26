Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Haselünne (ots)

Am Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 11:44 Uhr auf der Straße Kreyenborg in Haselünne zu einem Verkehrsunfall.

Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel Meriva die Straße Kreyenborg aus Richtung Kamphausener Straße kommend. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in einen angrenzenden Graben und überschlug sich.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht. Die Feuerwehr Haselünne war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz. Der Pkw musste abgeschleppt werden und erlitt Totalschaden.

Die Straße war zum Unfallzeitpunkt stark vereist. Auch die eingesetzten Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen. Vor der Abfahrt des verunfallten Fahrzeugs musste die Fahrbahn zunächst abgestreut werden, um ein sicheres Arbeiten an der Einsatzstelle zu ermöglichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell