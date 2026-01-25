PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mit 1,59 Promille Auto in Kanal gefahren

Papenburg (ots)

Heute Morgen kam es um 06:45 Uhr in der Straße Erste Wiek links zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mazda 6 befuhr die Straße in Richtung Splitting rechts, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Kanal zum Stillstand kam. Sowohl der 18-Jährige, als auch sein 20-jährige Mitfahrer konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille festgestellt werden. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 13:40 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Denekamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Opel Corsa. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Nicolaus-August-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Ford S-Max. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Papenburg - 15-Jähriger verunfallt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Donnerstag kam es um 19:30 Uhr im Kreisverkehr Hermann-Lange-Straße/Hauptkanal/Russelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr aus der Straße Hauptkanal in den Kreisverkehr ein, obwohl dieser durch einen 15-jährigen Mofafahrer bereits befahren wurde. Ein starkes Abbremsen des 15-Jährigen verhinderte einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren