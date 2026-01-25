Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mit 1,59 Promille Auto in Kanal gefahren

Papenburg (ots)

Heute Morgen kam es um 06:45 Uhr in der Straße Erste Wiek links zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mazda 6 befuhr die Straße in Richtung Splitting rechts, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Kanal zum Stillstand kam. Sowohl der 18-Jährige, als auch sein 20-jährige Mitfahrer konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille festgestellt werden. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell