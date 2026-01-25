PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit von 13:40 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Denekamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Opel Corsa. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

