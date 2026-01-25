POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Nicolaus-August-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Ford S-Max. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu ...

