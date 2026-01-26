PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Papenburg (ots)

Am Montagmorgen, dem 26.01.2026, kam es gegen 05:28 Uhr an der Kreuzung B70 / Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Audi A4 beabsichtigte, an der dortigen Ampelkreuzung von der B70 nach rechts in die Straße Am Stadtpark abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Frau, die mit einem Hyundai i10 auf der Straße Am Stadtpark unterwegs war.

Infolge der Kollision schleuderte der Hyundai i10 über eine Verkehrsinsel, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Hyundai i20, der von einem 63-jährigen Mann geführt wurde.

Die 50-jährige Fahrerin des Hyundai i10 wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:33

    POL-EL: Meppen - Schwerer Unfall auf A31 - Verursacher flüchtig

    Meppen (ots) - Heute Morgen kam es um 06:05 Uhr auf der A31 Höhe Meppen in Fahrtrichtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem niederländischen VW Golf fuhr einem Mazda 5 eines 50-Jährigen auf. In der Folge kam der Mazda von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Der 50-Jährige Fahrer wurde dabei schwer ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Papenburg - Mit 1,59 Promille Auto in Kanal gefahren

    Papenburg (ots) - Heute Morgen kam es um 06:45 Uhr in der Straße Erste Wiek links zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mazda 6 befuhr die Straße in Richtung Splitting rechts, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Kanal zum Stillstand kam. Sowohl der 18-Jährige, als auch sein 20-jährige Mitfahrer konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 13:40 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Denekamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Opel Corsa. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren