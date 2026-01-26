Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Papenburg (ots)

Am Montagmorgen, dem 26.01.2026, kam es gegen 05:28 Uhr an der Kreuzung B70 / Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Audi A4 beabsichtigte, an der dortigen Ampelkreuzung von der B70 nach rechts in die Straße Am Stadtpark abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Frau, die mit einem Hyundai i10 auf der Straße Am Stadtpark unterwegs war.

Infolge der Kollision schleuderte der Hyundai i10 über eine Verkehrsinsel, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Hyundai i20, der von einem 63-jährigen Mann geführt wurde.

Die 50-jährige Fahrerin des Hyundai i10 wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

