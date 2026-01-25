Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwerer Unfall auf A31 - Verursacher flüchtig

Meppen (ots)

Heute Morgen kam es um 06:05 Uhr auf der A31 Höhe Meppen in Fahrtrichtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem niederländischen VW Golf fuhr einem Mazda 5 eines 50-Jährigen auf. In der Folge kam der Mazda von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Der 50-Jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der VW Golf kam nach dem Zusammenstoß auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer, sowie ein mutmaßlicher Mitfahrer, wurden noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch einen unbekannten Fahrer eines niederländischen VW Polo mitgenommen. Ermittlungen bei dem Halter des VW Golf unter anderen durch die niederländische Polizei zur einwandfreien Identität des Fahrers und möglicher Ursachen dauern an. Der 50-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

