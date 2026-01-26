PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Kind leicht verletzt

Uelsen (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 21.01.2026, kam es gegen 07:45 Uhr in der Schulstraße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Ein siebenjähriger Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Schulstraße in Richtung der dortigen Grundschule unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr zeitgleich ein Pkw aus einem Parkplatz linksseitig auf die Schulstraße ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw.

Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der beteiligte Pkw, ein weißer VW ID.3, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

