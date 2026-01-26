Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht an der Veldhauser Straße

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 24.01.2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, dem 25.01.2026, 12:30 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Veldhauser Straße aus Richtung der B403 kommend in Fahrtrichtung Neuenhauser Straße. In Höhe der Hausnummer 70 touchierte der Unbekannte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW 3er und verursachte dabei Sachschaden.

An dem beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro zu kümmern.

Die Polizei in Nordhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell