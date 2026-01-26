Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Illegale Entsorgung von Altöl in Gewässer

Dörpen (ots)

In Dörpen ist es zu einer erheblichen Umweltverunreinigung gekommen. In einem Gewässer an der Straße Milchbrinkweg wurden insgesamt 13 mit Altöl gefüllte Kanister unterschiedlicher Größe aufgefunden. Der genaue Ablagezeitpunkt ist bislang unbekannt, dürfte jedoch in den vergangenen Wochen gelegen haben.

Das Gewässer war augenscheinlich verunreinigt. Die Gemeinde Dörpen veranlasste die fachgerechte Bergung und Entsorgung der Kanister. Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft konnten an den Behältnissen nicht festgestellt werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Abfallentsorgung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 entgegen.

