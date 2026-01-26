Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall mit verletztem Kind und Fahrerflucht

Aschendorf (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es gegen 17:05 Uhr auf der Bokeler Straße in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 11-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Bokeler Straße in Richtung Meyer Werft. Zur selben Zeit fuhr ein/e bislang unbekannter/ Fahrzeugführer/in mit einem weißen Pkw von einem Grundstück auf die Bokeler Straße und beabsichtigte, nach links in Richtung Aschendorf abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw das Hinterrad des Fahrrades erfasste.

Der Junge stürzte infolgedessen und wurde leicht verletzt. Der/Die Pkw-Fahrer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

