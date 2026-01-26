PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall mit verletztem Kind und Fahrerflucht

Aschendorf (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es gegen 17:05 Uhr auf der Bokeler Straße in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 11-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Bokeler Straße in Richtung Meyer Werft. Zur selben Zeit fuhr ein/e bislang unbekannter/ Fahrzeugführer/in mit einem weißen Pkw von einem Grundstück auf die Bokeler Straße und beabsichtigte, nach links in Richtung Aschendorf abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw das Hinterrad des Fahrrades erfasste.

Der Junge stürzte infolgedessen und wurde leicht verletzt. Der/Die Pkw-Fahrer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:55

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz "Am Ems-Center" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Kia Sportage. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:17

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht an der Veldhauser Straße

    Nordhorn (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, dem 24.01.2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, dem 25.01.2026, 12:30 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Veldhauser Straße aus Richtung der B403 kommend in Fahrtrichtung Neuenhauser Straße. In Höhe der Hausnummer 70 touchierte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:13

    POL-EL: Uelsen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Kind leicht verletzt

    Uelsen (ots) - Am Mittwochmorgen, dem 21.01.2026, kam es gegen 07:45 Uhr in der Schulstraße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein siebenjähriger Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Schulstraße in Richtung der dortigen Grundschule unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr zeitgleich ein Pkw aus einem Parkplatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren