Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl aus Rohbau an der Waldstraße

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 23.01.2026, 12:00 Uhr, und Montag, 26.01.2026, 07:30 Uhr, kam es an einem Rohbau an der Waldstraße in Nordhorn zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft widerrechtlich Zutritt zu dem geschlossenen Rohbau. Aus insgesamt vier Wohnungen wurden jeweils Heizkreisverteiler entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

