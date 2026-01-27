Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Pkw gerät auf der A31 in Brand

A31 / Wietmarschen (ots)

Am Montagmorgen, dem 26.01.2026, kam es gegen 08:29 Uhr auf der A 31 bei Wietmarschen in Fahrtrichtung Süden zu einem Fahrzeugbrand.

Ein 29-jähriger Mann war mit einem weißen Peugeot 208 unterwegs, als während der Fahrt plötzlich Rauch aus dem Fußraum in den Fahrzeuginnenraum drang. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, hielt umgehend auf dem Seitenstreifen an, verließ den Pkw und setzte einen Notruf ab.

Die alarmierte Feuerwehr Lohne konnte einen Schmorbrand am Fahrzeug löschen. Nach ersten Einschätzungen geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die genaue Ursache ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A31 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Einsatzstelle kurzzeitig voll gesperrt und anschließend halbseitig freigegeben werden. Die Fahrbahn selbst wurde nicht beschädigt. Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell