Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kabeldiebstahl von Baustelle an der Binsenstraße

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 24.01.2026, 12:00 Uhr, und Saonntag, 25.01.2026, 04:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Binsenstraße in Nordhorn zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Beschuldigter aus dem Baustellenbereich rund 25 Meter Kabel und entfernte sich anschließend vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

