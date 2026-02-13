PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtrag Karnevalsbilanz - versuchtes Tötungsdelikt

Kreis Viersen (ots)

Nach der gestrigen, zunächst durchaus ruhigen Karnevalsbilanz um 22:50 Uhr müssen wir für die vergangene Nacht einen Nachtrag hinzufügen. Am 13.02.2026 wurde gegen 23:50 Uhr eine Person nach einer Karnevalsveranstaltung lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Aufgrund des schwerwiegenden Delikts werden die weiteren Ermittlungen durch das Polizeipräsidium Mönchengladbach geführt. /rb (95)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

