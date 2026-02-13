POL-VIE: Nachtrag Karnevalsbilanz - versuchtes Tötungsdelikt
Kreis Viersen (ots)
Nach der gestrigen, zunächst durchaus ruhigen Karnevalsbilanz um 22:50 Uhr müssen wir für die vergangene Nacht einen Nachtrag hinzufügen. Am 13.02.2026 wurde gegen 23:50 Uhr eine Person nach einer Karnevalsveranstaltung lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Aufgrund des schwerwiegenden Delikts werden die weiteren Ermittlungen durch das Polizeipräsidium Mönchengladbach geführt. /rb (95)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell