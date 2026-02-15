PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: 260215 Kreis Viersen: Jeck im Sonnenschein - Karnevalsbilanz zum Tulpensonntag

Polizei Viersen (ots)

Kalt, aber trocken! Das wird wohl das Resümee vieler Jecken im Kreis Viersen zum Tulpensonntag sein. Am 15.02.2026 fanden im Kreisgebiet Viersen mehrere Karnevalsumzüge statt, die größten in Viersen, Willich-Anrath, Tönisvorst-St. Tönis, Nettetal-Breyell und Niederkrüchten. Trotz der wiederkehrenden Kälte zog es zahlreiche Jecken auf die Straßen, die friedlich und ausgelassen feierten. Nur vereinzelt war ein polizeiliches Einschreiten notwendig. So fällt die Bilanz am Tulpensonntag insgesamt mit neun Strafanzeigen, vier Ordnungswidrigkeiten und fünf in Gewahrsam genommenen Personen geringer aus als im Jahr 2025. /KH(99)

