Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Karnevalsbilanz Nelkensamstag

Kreis Viersen (ots)

Heute ging der Straßenkarneval in unserem Kreisgebiet hauptsächlich beim Nelkensamstagszug in Brüggen-Bracht weiter. Zur Einsatzbewältigung war die Polizei dort mit starken Kräften auf sämtliche Einsatzanlässe vorbereitet. Das Feiern rund um den Zug verlief zunächst friedlich und fröhlich. Vor Zugbeginn kam es im Aufstellungsbereich zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ab 17:30 Uhr wurde es dann etwas hitziger. Die Einsatzkräfte schritten schnell und konsequent ein. Insgesamt mussten sie 14 Platzverweise aussprechen (im Vorjahr 15). Eine Person musste in Gewahrsam genommen werden (vier im Vorjahr), weil sie einem Platzverweis nicht nachkam. Bis 20 Uhr wurden fünf Strafanzeigen aufgenommen (sechs im Vorjahr), drei wegen Körperverletzung, eine wegen Beleidigung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz für das Mitführen eines Schlagrings. Die Einsatzleiterin, Polizeioberrätin Vera Schwarzenecker, bedankt sich bei allen friedlich Feiernden: "Bis auf wenige Ausnahmen haben die Jecken sich vorbildlich benommen und den Straßenkarneval ausgelassen gefeiert. Unsere Kräfte sind im Einsatz, um genau das zu ermöglichen und für die Sicherheit im Kreis Viersen zu sorgen. Genießen Sie weiter das bunte Treiben und rufen Sie uns unter der 110 an, wenn Sie unsere Hilfe benötigen!". Auch am Tulpensonntag sind wir wieder für die Bürger im Kreis Viersen da. Dann begleiten wir die Karnevalszüge in Niederkrüchten, Viersen, Tönisvorst-St.Tönis, Willich-Anrath und Nettetal-Breyell. /VS (98)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

