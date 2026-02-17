PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Ermittler suchen Traktor-Gespann nach Unfall

Tönisvorst-Vorst (ots)

In unserer Meldung 51 vom 22. Januar berichteten wir über einen schweren Verkehrsunfall auf der Anrather Straße zwischen Vorst und Anrath. Ein Linienbus war gegen 16:00 Uhr gegen einen Baum gefahren, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat sucht nun einen wichtigen Zeugen oder eine wichtige Zeugin: Zum Unfallzeitpunkt war ein Traktorgespann, bestehend aus einer grünen Zugmaschine und zwei Anhängern mit Metallseitenwänden, auf der Anrather Straße in Richtung Anrath unterwegs. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Willich in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat ist unter der Rufnummer 02162/377-0 erreichbar. /wg (101)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

