POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Einbrüche

Waiblingen: Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 85-jährige Ford-Fahrerin die Schorndorfer Straße und hielt an der Kreuzung zur L1193 an. Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie einen 24-jährigen BMW-Fahrer, welcher vorfahrtsberechtigt von links kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

Remshalden: Einbruch in Kellerräume

Zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagvormittag 07:30 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu Kellerräumen eines Wohnhauses in der Bachstraße. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten, wobei nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Der Polizeiposten Weinstadt nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Dieben unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf: Diebstahl von Kupfer

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr und Freitag 08 Uhr Zugang zu einem Rohbau in der Carl-Zeiss-Straße. Dort entwendete er mehrere Kupferrollen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Straße In der Plaisir geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

