Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf-Oberberken: Verdächtiges Ansprechen war ungefährlich

Aalen (ots)

Schorndorf-Oberberken: Verdächtiges Ansprechen war ungefährlich

Am Montagabend wurde die Polizei über ein verdächtiges Ansprechen eines Kindes informiert. Die Kriminalpolizei nimmt solche Meldungen ernst, hat entsprechende Ermittlungen durchgeführt und die gewonnenen Erkenntnisse bewertet. Demnach wird davon ausgegangen, dass die Situation für das Kind ungefährlich war.

Vorausgegangen war, dass ein 10 Jahre alter Junge am Montagabend an der Landesstraße 1225 (Wangener Straße) zwischen Oberberken und Unterberken von einem Autofahrer angesprochen worden war. Der Vorfall wurde in der Folge in den sozialen Medien verbreitet. Dieser Umstand verstärkte die Verunsicherung in Elternschaft und Schule. Wie sich nun herausstellte, bestand aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Polizei bittet, solche Meldungen nicht einfach weiterzuverbreiten, um Spekulationen und Verunsicherungen für Eltern, Kinder und Bürger nicht zu befeuern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

