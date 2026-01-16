POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand
Aalen (ots)
Waiblingen: Pkw-Brand
Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr brach an einem geparkten Mercedes einer Tiefgarage am Alten Postplatz ein Feuer aus. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers. Die Flammen griffen auf einen ebenfalls geparkten Honda über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ehe weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden oder sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro.
