Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Diebstahl von Bronzekreuz auf Friedhof - Kripo bittet um Hinweise

Kempen (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei der Diebstahl eines Bronzekreuzes vom Friedhof an der Berliner Allee in Kempen gemeldet. Das Kreuz war an einem Grabstein befestigt und wurde von Unbekannten gewaltsam entfernt. Als Tatzeitraum kommt der Zeitraum zwischen dem 13. und dem 17. Februar in Frage. Leider kommt es immer wieder vor, dass Kreuze, Statuen oder Grableuchten aus Bronze von Gräbern gestohlen werden. Oft wiegt der emotionale Verlust dabei schwerer als der reine Metallwert. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt aktuell in zwölf Fällen, die sich seit Jahresbeginn auf dem Friedhof an der Berliner Allee ereignet haben. Eine Sicherung des Grabschmucks ist schwierig. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, ihn auf Steinen oder Sockeln fest zu verschrauben. Wichtiger ist jedoch eine erhöhte Wachsamkeit. Wenn Sie verdächtige Personen auf Friedhöfen beobachten, informieren Sie uns bitte direkt. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken nimmt unter der Nummer 02162/377-0 Hinweise zu Tatverdächtigen entgegen. /wg (103)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

