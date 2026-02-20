PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Kempen: Betrüger schicken Link von angeblicher Bank - Kripo ermittelt

Kempen (ots)

Eine E-Mail von der Bank erhalten - ein Klick auf den Link, um die Angelegenheit schnell zu erledigen - und schon hat man Betrügern die Tür geöffnet. In einem aktuellen Fall war es eine Aufforderung der angeblichen Bank, hinterlegte persönliche Daten zu aktualisieren, welche eine Kempenerin per Mail erhalten hatte. Die Frau folgte der Aufforderung. Ein paar Tage später erhielt sie einen Anruf von jener angeblichen Bank, dass eine unberechtigte Abbuchung erfolgt sei. Mit der aktuellen TAN-Nummer könne man die Buchung rückgängig machen. Die Frau gab die TAN-Nummer preis, und kurze Zeit später wurde tatsächlich Geld vom Konto abgebucht. Nun ermittelt die Kripo und appelliert: Weder ein Geldinstitut noch die Polizei erfragen per E-Mail oder am Telefon Auskünfte zu Konten oder fordern gar die Herausgabe von TAN- oder PIN-Nummern. Wenn Sie eine verdächtige E-Mail erhalten, öffnen Sie niemals einem mitgeschickten Link! Allgemein gilt: Gehen Sie vorsichtig mit Ihren sensiblen Daten im Internet und in sozialen Netzwerken um. Versichern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Werfen Sie einen Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum. Überprüfen Sie anhand der Angaben die Existenz des Internetunternehmens mit eigener Recherche im Internet. /wg (105)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

