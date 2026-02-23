PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Grundschule - Hinweise gesucht!

Kempen (ots)

Zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule in der Eichendorffstraße in Kempen. Der Hausmeister stellte am Samstag den Einbruch fest. Im Inneren durchwühlte mindestens ein unbekannter Täter mehrere Räume. Es wurden mindestens zwei Musikboxen entwendet. Ob mehr gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet Sie das Kriminalkommissariat 2, Ihre Beobachtungen unter der 02162/377-0 zu melden. /jk (107)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
