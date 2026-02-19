PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Kulturbahnhof

Herzlake (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofs. Sie entwendeten Getränke und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Herzlake unter der Rufnummer 05962 - 877760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

