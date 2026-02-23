Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.02.2025 gegen 14 :00 Uhr und dem 22.02.2026 gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Stadtgarten in Kempen. Durch mindestens einen unbekannten Täter wurde im Garten des Hauses vermutlich eine Erhöhung gebaut um zu einem Fenster der ersten Etage zu gelangen. Dort wurde gewaltsam ein Fenster geöffnet und sich Zutritt zum Haus verschafft. Das Haus wurde durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch in Kempen? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (109)

