Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 37-jähriger führt PKW unter Betäubungsmitteleinfluss

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, 11.02.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg in den Abendstunden im Stadtgebiet Hachenburg Verkehrskontrollen durch. Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Mannes ergab sich hierbei der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
-Polizeiinspektion Hachenburg-

Telefon: 02602-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

