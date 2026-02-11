PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Montabaur

Montabaur (ots)

Zwischen dem 08.02.2026 gegen 12 Uhr und dem 10.02.2026 gegen 15:00 Uhr hat sich in der Wiedstraße in Montabaur ein Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus ereignet. Hierbei wurden diverse Schmuckstücke und Armbanduhren entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Montabaur bittet mögliche Zeugen sich hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 02602 92260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 13:40

    POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrollen in Mündersbach führen zu mehreren Verstößen

    Hachenburg (ots) - Am Morgen des 11.02.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Mündersbach eingerichtet. Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:11

    POL-PDMT: Serie von Diebstählen aus PKW

    Welterod (ots) - Welterod - Im Laufe der Nacht vom 10. auf den 11. Februar durchsuchten unbekannte Täter mehrere abgestellte PKW in der Ortslage Welterod und entwendeten in den Autos aufgefundene Wertgegenstände. Der oder die unbekannten Täter überprüften offenbar systematisch, ob abgeparkte PKW verschlossen sind und gingen dabei nach derzeitiger Erkenntnis gezielt nur unverschlossene PKW an. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 23:00

    POL-PDMT: PKW auf Aldi / DM Parkplatz zerkratzt - Zeugensuche!

    Bad Marienberg (ots) - Am Dienstag, den 10.02.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:25 Uhr ist ein PKW auf dem Aldi / DM Parkplatz in der Jahnstraße in Bad Marienberg an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt worden. Der PKW war auf dem Parkplatz in erster Reihe zur Jahnstraße abgestellt. Andere Kunden oder Vorbeifahrende, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren