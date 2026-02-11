Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufe falscher Polizeibeamter im Bereich Hachenburg

57627 Hachenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Hachenburg erreichen in den letzten Stunden zahlreiche Anrufe von Anwohnern aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Hachenburg, die von sogenannten "falschen Polizeibeamten" angerufen wurden. Diese sollen von möglichen versuchten bzw. geplanten Einbrüchen berichtet und Fragen nach Wertgegenständen gestellt haben. Die richtige Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, aufmerksam zu bleiben und nicht auf derartige Gespräche einzugehen. Vor allem aber sollen sich die Angerufenen nicht dazu verleiten lassen, Wertgegenstände oder Bargeld an unbekannte Personen auszuhändigen oder am Telefon Informationen preiszugeben.

