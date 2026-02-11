PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Krans und zwei Pkw

Siershahn (ots)

Am Vormittag des 11.02.2026, gegen 10:55 Uhr, kam es auf der L 303, zwischen den Ortslagen Helferskirchen und Siershahn, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Krans und zwei Pkw.

Hierbei kollidierte der verantwortliche Fahrzeugführer eines der beiden unfallbeteiligten Pkw zunächst mit dem Heck des entgegenkommenden Lastkraftwagens, welches im Rahmen eines Abbiegevorgangs in einen an die Fahrbahn angrenzenden Feldweg kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn ragte. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Fahrer des in Rede stehenden Personenkraftwagens lediglich leicht verletzt, der unfallbeteiligte Pkw hingegen erheblich beschädigt. Weiterhin wurden der LKW-Kran sowie ein weiterer Personenkraftwagen, welcher sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Lastkraftwagen befand, durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt.

Die Unfallörtlichkeit musste zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK Jächel
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

