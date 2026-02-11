POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrollen in Mündersbach führen zu mehreren Verstößen

Bad Marienberg (ots) - Am Dienstag, den 10.02.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:25 Uhr ist ein PKW auf dem Aldi / DM Parkplatz in der Jahnstraße in Bad Marienberg an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt worden. Der PKW war auf dem Parkplatz in erster Reihe zur Jahnstraße abgestellt. Andere Kunden oder Vorbeifahrende, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

mehr