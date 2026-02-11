PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrollen in Mündersbach führen zu mehreren Verstößen

Hachenburg (ots)

Am Morgen des 11.02.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Mündersbach eingerichtet. Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellste war die Fahrerin eines schwarzen VW Tiguan mit 82 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:11

    POL-PDMT: Serie von Diebstählen aus PKW

    Welterod (ots) - Welterod - Im Laufe der Nacht vom 10. auf den 11. Februar durchsuchten unbekannte Täter mehrere abgestellte PKW in der Ortslage Welterod und entwendeten in den Autos aufgefundene Wertgegenstände. Der oder die unbekannten Täter überprüften offenbar systematisch, ob abgeparkte PKW verschlossen sind und gingen dabei nach derzeitiger Erkenntnis gezielt nur unverschlossene PKW an. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 23:00

    POL-PDMT: PKW auf Aldi / DM Parkplatz zerkratzt - Zeugensuche!

    Bad Marienberg (ots) - Am Dienstag, den 10.02.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:25 Uhr ist ein PKW auf dem Aldi / DM Parkplatz in der Jahnstraße in Bad Marienberg an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt worden. Der PKW war auf dem Parkplatz in erster Reihe zur Jahnstraße abgestellt. Andere Kunden oder Vorbeifahrende, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 18:58

    POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit PKW

    Holzhausen an der Haide (ots) - Am frühen Dienstagabend gegen 17:00 Uhr befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Bäderstraße in der Ortslage Holzhausen a.d.H., als sie vermutlich auf Grund von Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und infolgedessen mit einer dort befindlichen Verkehrsinsel kollidierte. An ihrem Fahrzeug und an der Verkehrsinsel entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren